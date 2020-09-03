Antalyaspor'da Kovid-19 test sonuçları negatif çıktı

Fraport TAV Antalyaspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonuçlarının negatif çıktığı duyuruldu.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdüren ve katıldığı turnuvada yarın Beşiktaş ile üçüncülük maçına çıkacak Antalyaspor'da futbolcu, teknik ile destek ekibine uygulanan Kovid-19 test sonuçlarının negatif çıktığı bildirildi.