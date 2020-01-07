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Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı
6 saat önce
Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Regnum Carya 1 No'lu sahada, teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Eğitsel oyunun ardından istasyon çalışmalarına geçen kırmızı beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılıp taktiksel antrenman yaptı. Antalyaspor'un antrenmanı, minyatür kaleli alanda yapılan taktiksel çalışma ile sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:25
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