Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı

6 saat önce

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı, System.String[]

Antalyaspor, ikinci yarı hazırlıklarını Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Otel Tesisleri'nde sürdüren Antalyaspor, günün ilk antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi. Regnum Carya 1 No'lu sahada, teknik direktör Tamer Tuna gözetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Eğitsel oyunun ardından istasyon çalışmalarına geçen kırmızı beyazlılar, daha sonra iki gruba ayrılıp taktiksel antrenman yaptı. Antalyaspor'un antrenmanı, minyatür kaleli alanda yapılan taktiksel çalışma ile sona erdi.


Regnum Carya, Antalyaspor, Belek, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:25 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Zanka eski takımına geri dönüyor
Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması! Galatasaray, Sekidika ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı Adil Rami, Fenerbahçe'den ayrılma kararı aldı!

Son Dakika Haberleri
22:34 Zanka eski takımına geri dönüyor - Son Dakika Spor
22:32 Beşiktaş, Arda Turan'ın transfer edileceği haberlerini yalanladı - Son Dakika Spor
22:32 Tottenhamlı Sissoko 3 ay futbol oynayamayacak - Son Dakika Spor
22:32 Milli tenisçi Cem İlkel, Katar'daki turnuvada tur atladı - Son Dakika Spor
22:28 Basketbol: ULEB Avrupa Kupası - Son Dakika Spor
21:54 Beşiktaş'tan son dakika Arda Turan açıklaması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.1.2020 22:39:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da Kudryashov ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]