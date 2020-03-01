Antalyaspor'da kupa maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da kupa maçının hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da kupa maçının hazırlıkları başladı

6 saat önce

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 4 Mart Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Antalyaspor'da kupa maçının hazırlıkları başladı, System.String[]

Fraport TAV Antalyaspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 4 Mart Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor'la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 24. haftasında dün Fenerbahçe'yi konuk eden ve sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bugün Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

Sarı-lacivertli ekiple oynanan karşılaşmanın ilk 11'inde forma giyen futbolcular, fitness salonunda yenilenme çalışması yaptı.

Diğer grup, sahada teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde antrenman gerçekleştirdi. Futbolcular dayanıklılık ve taktiksel çalışmalar gerçekleşti. Bu grubun antrenmanı dar alan oyunuyla sona erdi.

Türkiye Kupası, Antalyaspor, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 09:38 Kaynak: AA
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