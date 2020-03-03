Antalyaspor'da kupada 2 eksik - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da kupada 2 eksik - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da kupada 2 eksik

7 saat önce

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da cezalı Hakan Özmert ile sakatlığı Süren Bahadır Öztürk bu müsabakada takımdaki yerini alamayacak.

Antalyaspor'da kupada 2 eksik, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da cezalı Hakan Özmert ile sakatlığı Süren Bahadır Öztürk bu müsabakada takımdaki yerini alamayacak.


Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, ikinci yarıdaki çıkışını Ziraat Türkiye Kupası'nda da sürdürüyor. Tamer Tuna'nın öğrencileri, yarı final ilk maçında sahasında karşılaşacağı Aytemiz Alanyaspor maçından avantajlı bir skor elde etmeyi hedefliyor.


4'üncü kez yarı final


Bugüne kadar kupayı müzesine götüremeyen Antalyaspor, tarihinde 4. kez yarı finale yükselme başarısı gösterdi. Kırmızı-beyazlılar, 1999-2000 sezonunda Bursaspor'u eleyerek finale yükselmişti. Finalde Galatasaray'a kupayı kaptıran Antalyaspor, 2009-2010 sezonunda bir kez daha çıktığı yarı finalde Trabzonspor'a elenmişti. Kırmızı-beyazlılar, 2013-2014 sezonunda yükseldiği yarı finalde Eskişehirspor'a elenerek kupaya veda etmişti.


İki eksik


Kırmızı-beyazlılar, 6 yıl aradan sonra yükseldiği yarı finalde, final hesaplarını yapıyor. Ligdeki performansını kupada da sürdüren Antalyaspor'da, cezalı Hakan Özmert ile sakatlığı devam eden Bahadır Öztürk, görev alamayacak.


Antalya Stadı'nda yarın saat 20.30'da başlayacak mücadeleyi Alper Ulusoy yönetecek.


4. turda Niğde Anadolu FK'yı kupanın dışına iten Antalyaspor, 5. turda Eyüpspor'u, son 16 turunda Göztepe'yi eledi. Kırmızı-beyazlı ekip, çeyrek finalde ise Demir Grup Sivasspor'u saf dışı bırakmıştı.


Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci karşılaşması 22 Nisan Çarşamba günü Alanya'da oynanacak - ANTALYA

Aytemiz Alanyaspor, Türkiye Kupası, Hakan Özmert, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 03:53 Kaynak: İHA
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