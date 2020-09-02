Antalyaspor'da lig öncesi son prova! Rakip Beşiktaş...

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına İstanbul'da gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti. Sezon öncesi The Land Of Legends Cup'ta mücadele eden kırmızı beyazlılar Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde çalışmalarını sürdürdü. Kırmızı beyazlılar turnuvada cuma günü Beşiktaş ile üçüncülük maçı oynayacak.

Turnuva sonrası Antalya'ya gelecek Fraport TAV Antalyaspor, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde çalışmalarına devam edecek. Ligin ilk haftasında pazar günü sahasında 20.00'da Gençlerbirliği ile karşılaşacak kırmızı beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını tesislerinde yapacak.

Fraport TAV Antalyaspor Süper Lig'de ikinci hafta deplasmanda Beşiktaş ile 19 Eylül'de oynayacak. Kırmızı beyazlılar üçüncü hafta sahasında 28 Eylül'de Yukatel Denizlispor, dördünce hafta deplasmanda 3 Ekim'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak.