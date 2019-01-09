Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Maicon ile Yollar Ayrıldı

Antalyaspor'da Maicon ile Yollar Ayrıldı

15 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Maicon Marques'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Antalyaspor'da Maicon ile Yollar Ayrıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Maicon Marques'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 1,5 yıldır kırmızı-beyazlılarda forma giyen Maicon'un sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Maicon'un çok ciddi sayılabilecek bir alacağından vazgeçtiği belirtildi.

Açıklamada, William Vainqueur'in ise sezon sonuna kadar Fransa'nın Monaco takımına bir bedel karşılığında kiralandığı kaydedildi. Vainqueur'in Antalyaspor ile 2020 yılı mayıs ayına kadar sözleşmesi bulunduğu hatırlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Antalyaspor, Maicon Pereria Roque, Spor
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