Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları

58 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Medipol Başakşehir Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından taktik çalışmalar üzerinde durdu. İdman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, yarın tesislerde yapacağı ter idmanının ardından kampa girip maç saatini beklemeye başlayacak.

Antalya Stadı'ndaki Antalyaspor-Medipol Başakşehir mücadelesi, 18 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 06:46 Kaynak: AA

Spor
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