Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 6. haftasında Medipol Başakşehir ile 24 Ekim Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplanan futbolcular, Teknik Direktör Tamer Tuna yönetiminde iki grup halinde çalıştı. Dünkü Gaziantep FK maçının ilk 11'in de yer alan oyuncular, fitness salonunda yenilenme çalışması gerçekleştirdi. Diğer grup ise sahada antrenman yaptı.

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