Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor , Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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