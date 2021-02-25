Antalyaspor'da Medipol Başakşehir maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlılar, Medipol Başakşehir karşılaşması hazırlıklarını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürdü.
Koşu, ısınma hareketleriyle başlayan idman, top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.
Akdeniz ekibi, Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.
Kaynak: AA
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