Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai - Son Dakika

Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai

13.11.2020 19:07
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, milli maç nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını sürdürüyor.

Kasımpaşa karşılaşmasının ardından 3 gün izin verilen futbolcular, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve başlamasının ardından sabah test, akşam da saha antrenmanları ile günü tamamladı. Dün sabah Gloria Sports Arena'da laktat testinden geçen futbolcular akşam da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde saha antrenmanı gerçekleştirdi. Bugün ise güne yine Gloria Sports Arena'da başlayan kırmızı-beyazlılar gruplar halinde toplam 5 saat süren izokinetik testten geçti. Akşam antrenmanı ile günü tamamlayacak olan kırmızı-beyazlı ekip, cumartesi gününü ise Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapacağı çift antrenman yapacak. - ANTALYA

Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai
Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Milli Maç, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da milli arada yoğun mesai - Son Dakika Spor


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