Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı - Son Dakika

Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı

26.05.2021 16:44

- Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı "Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlık sebebiyle bırakıyorum.

- Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı

"Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlık sebebiyle bırakıyorum. Dün gece tansiyonum 18'di"

ANTALYA - Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, yaklaşık 3 aydır yürüttüğü görevini bıraktığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz, Döşemealtı Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla bir basın toplantısı düzenledi. Yılmaz, toplantıda geride kalan sezon ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Eski yönetimin istifa etmesinin ardından Antalya'da seferberlik ilan ettiklerini ve kulübü sahipsiz bırakmamak için sorumluluk aldıklarının altını çizen Yılmaz, "Başkanlık sürecimde yönetim kurulu üyeleriyle 3 aydır hem maddi hem de manevi olarak fayda sağlamaya çalıştık. Kulübe gelir getirecek projeler yapmak için danışma kurulu oluşturduk. Türkiye Kupası'nda finali kaybetmenin üzüntüsünü yaşadık. Final karşılaşmasından 2 gün önce TFF Başkanı Nihat Bey ile 2 defa telefonla görüştüm. 'Devletin aldığı her türlü kararın sonuna kadar arkasındayız ancak eşitlik ilkesini istiyoruz. İki takım taraftarı da aynı sayıda olsun. Ne bizden ne de Beşiktaş'tan fazla taraftarı olmasın' dedim. Maçın ortalarına doğru 5 bine yakın Beşiktaşlı taraftar vardı. Bizim biletli 300 taraftarın alınmasına izin vermedikleri için Antalyaspor'un başkanı olarak hakkımızı aramak istedim. Sitemim bu yüzden" diye konuştu.

"Görevi bırakacağım"

"Sosyal medyada istifa ettiğinize yönelik paylaşımlar var. İstifa ettiniz mi?" sorusuna Yılmaz, "Evet. Görevi bırakacağım. Sağlık sorunları da var. Ben bu kulübe her şeyimi verdim. Benim soyadım Yılmaz. Hayatım boyunca hiçbir şeyden yılmadım. Sağlıktan dolayı bırakıyorum. Dün gece tansiyonum 18'di. Antalyaspor'la ilgili hayallerim hiçbir zaman bitmeyecek. Başkan olmadan önce nasıl elimden geldiğince Antalyaspor'un her konusuyla alakalı faydalı olmaya çalışıyorsam bundan sonra da arkadaşlarımın başarılı olması için elimden ne geliyorsa maddi manevi kulübün emrindeyim" açıklamasını yaptı.

Yönetim kurulunun göreve devam edeceğini dile getiren Mustafa Yılmaz, "Arkadaşlarımız toplantı yapacak ve içlerinden birisi başkan olacak. Bu arkadaşımın arkasında olacağız. Kulübün sahipsiz kalacağı endişem yok. Sağlığımdan dolayı bırakıyorum. Ben mücadeleci bir insanım. Benim soyadım Yılmaz. Gece tansiyonum yükseldi" dedi.

Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı
Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı
Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı
Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı
Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı
Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı
Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı
Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı

Mustafa Yılmaz, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Başkan Yılmaz görevi bıraktı - Son Dakika Spor


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