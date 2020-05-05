Antalyaspor'da Nazım Sangare'nin koronavirüs şanssızlığı!

Fraport TAV Antalyaspor'da sezonun ilk yarısındaki performansıyla beğeni toplayan Nazım Sangare, devre arasında yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre yeşil sahalardan uzak kaldı.



28 Aralık'ta Galatasaray ile oynanan maç sonrası sakatlığı nedeniyle devre arası kamp dönemini geçiren ve ikinci yarıdaki 8 maçta oynamayan Nazım Sangare, 80 günün ardından Demir Grup Sivasspor karşılaşmasında ilk kez sahaya çıkarak 90 dakika forma giydi.



Lig maçlarına erteleme kararı öncesi son maçta oynayan Nazım Sangare, koronavirüs nedeniyle yeniden futboldan uzak kaldı.



Ligin yeniden başlayacağı günü iple çeken Nazım Sangare, form tutmak için bireysel antrenmanlara devam ediyor.



Kulüplerin transfer listesinde adı geçen Nazım Sangare, antrenmanlarla performansını yükselterek, A milli takımda sürekli forma şansı bulmayı hedefliyor.



Teknik direktör Tamer Tuna'nın defansta güvendiği isimler arasında yer alan Nazım Sangare, ligde kalan 8 maçta kırmızı beyazlı formayla başarılı olmak istiyor.



Nazım Sangare, Fraport TAV Antalyaspor'un, başkan Ali Şafak Öztürk'ün sahibi olduğu Belek'teki Regnum Carya Otel'de perşembe günü başlayacağı kampta takımıyla antrenmana çıkacak.



