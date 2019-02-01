Antalyaspor'da Neşeli Antrenman
15 dakika önce
- Antalyaspor'da neşeli antrenmanANTALYA - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
- Antalyaspor'da neşeli antrenman
ANTALYA - Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Beşiktaş ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Antalyaspor, pazar günü sahasında karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ile başladı. Gruplar halinde forma kapma oyunu oynayan kırmızı-beyazlıların bir hayli neşeli oldukları görüldü. Daha sonra 5'e 2 pas çalışması yapan Antalyaspor, antrenmanı çift sahada taktik ağırlıklı çalışmayla tamamladı.
Sakatlığı bulunan Celutska ve antrenman eksiği bulunan Tarık Çamdal takımdan ayrı koşu yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 10:42 Kaynak: İHA
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