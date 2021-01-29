Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi - Son Dakika

Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi

29.01.2021 20:23
Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi, System.String[]

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Şafak Öztürk için veda töreni düzenlendi.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanlığını bırakma kararı alan Fikret Öztürk ile Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrılan Ali Şafak Öztürk için veda töreni düzenlendi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hasan Subaşı Tesisleri'nde gerçekleştirilen törende, baba-oğul Öztürklere teşekkür plaketi verildi.

Antalyaspor Kulübü Derneği ve Antalyaspor Vakfı Başkanı Mustafa Yılmaz, yaptığı konuşmada, Öztürk ailesinin Antalyaspor'a katkılarını unutmanın mümkün olmadığını belirtti.

Öztürk ailesinin Antalyaspor'a bundan sonra da destek vereceğine inandığını kaydeden Yılmaz, "Kendileri her zaman bizim manevi başkanımız olarak kalacaktır. Burası onların da yuvaları. Her zaman bu kulüpte yerleri var." ifadelerini kullandı.

Fikret Öztürk de Antalyaspor'u çok sevdiklerini, kulübün bundan sonra da başarıdan başarıya koşmasından mutluluk ve gurur duyacaklarını vurgulayarak, "Her zaman Antalyaspor'un yanında olacağız. Yönetimden ayrılmış olsak da Süper Lig'de başka hiçbir takıma desteğimiz olmayacaktır. Biz Antalyaspor'uz." sözlerini kullandı.

Ali Şafak Öztürk, Antalyaspor'a çok büyük emek verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Güzel şeyler yapmak istedik, en iyisini yapmayı denedik. Kolay bir süreç değildi. Çünkü yolumuz kolay değildi. Bizim için geçmişten gelen yük nedeniyle ekstra zor oldu. Ancak bu zorlu yolda, bu yönetim kurulu üyeleri ile beraber olduğumuz için çok mutluyum. Moralimizin düştüğü anlarda dostlarımız, yol arkadaşlarımız olmasaydı buraya kadar gelemezdik. Herkese çok teşekkür ediyorum."

Törene, Antalyaspor AŞ Başkanı Emin Hesapçıoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de katıldı.

Ali Şafak Öztürk, Fikret Öztürk, Hasan Subaşı, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: Türkiye'de mutasyonlu koronavirüs 17 kente sıçradı, vaka sayısı 128'e yükseldi Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok Son Dakika: Boğaziçi Üniversitesi önünde Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma başlatıldı Son Dakika: Türkiye'de 29 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 131 kişi vefat etti, 6 bin 912 yeni vaka tespit edildi Henry Onyekuru, coştu! Galatasaray farkı Antep'te 2'ye çıkardı Son Dakika: AK Partili Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı canlı yayında istifa etti Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan artan vakalarla ilgili kritik açıklama: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak Rıdvan Dilmen, Aykut Kocaman'ın yeni adresini duyurdu: Başakşehir'in yeni teknik direktörü olacak         
20:21
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu Sibel Can, oğlu Engincan Ural için mankenliğe soyundu         
19:33
Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı Fenerbahçe ile Başakşehir arasında İrfan Can Kahveci pazarlıkları başladı         
18:40
Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı Tuğba Özay'ın ayrımcı paylaşımı sosyal medyayı birbirine kattı         
17:26
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu Kimse öldüğünü fark etmedi, yaşlı adamın cansız bedeni kurtlanmış halde bulundu         
14:42
Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı Vatandaşların evliya türbesi diye ziyaret ettiği yer, Moğol emirinin mezarı çıktı         
13:18
Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu Atlantik'te sürüklenen dünyanın en büyük buz dağı A68A'dan büyük bir parça daha koptu         
13:13
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı Kaddafi'nin gelini sığındığı ülkede cipi yayaların üzerine sürdü: 1 ölü, 4 yaralı         
11:38
Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor Son 4 yıldır böylesi görülmedi! İkinci el araç satışları da otomobil fiyatları da rekor düşüş yaşıyor         
11:27
Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı Karıştığı kazada bir kadının ölümüne yol açan belediye başkanı tutuklandı         
09:24
"Instagram'ı kapatıp gidiyorum" diyen Deniz Akkaya çırılçıplak pozunu paylaştı         
08:24
Nevşin Mengü'ye Nevşin Mengü'ye "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3 olumlu yanını söyle" dediler, övgüleri peş peşe sıraladı         
08:10
Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım Kocası ve onun sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın Esra Erol'u da şoke etti: Ne olursa olsun boşanmayacağım         
07:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2021 20:51:47. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da Öztürk ailesi için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei