Antalyaspor'da Podolski göz doldurdu

Antalyaspor'un Alman yıldızı Lukas Podolski, Kayserispor karşısında 12 dakika oyunda kaldığı sürede oynadığı futbol ve yaptığı asistle beğeni topladı.



Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor, deplasmanda Kaysersipor ile karşılaştı. 2-2 berabere biten karşılaşma sonrası kırmızı beyazlılar puanını 19'a yükseltti ve ligdeki 15'inci sıradaki yerini korudu.



Öte yandan Antalyaspor'da devre arasının yıldız transferi Lukas Podolski, mücadelenin 78'inci dakikasında Amilton'un yerine oyuna girdi. Oyuna girdikten 1 dakika sonra golle buluşan Podolski'nin attığı bu gol, ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi sonucu iptal edildi. Podolski, skoru 2-2'ye getiren Fredy'nin attığı golünde asistini yaptı. Podolski'nin 12 dakikalık oyunu taraflı tarafsız herkesin beğenisini topladı.



Ayrıca kırmızı beyazlı takımın yeni transferlerinden Sinan Gümüş'te penaltıdan ilk golünü attı. - ANTALYA