Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da sağlık kontrolleri başladı
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Antalyaspor'da sağlık kontrolleri başladı

50 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine başlandı.

Antalyaspor'da sağlık kontrolleri başladı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrollerine başlandı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalyasporlu oyuncular ve teknik heyet, yeni sezon hazırlıkları için bir araya geldi.
İlk gün teknik heyet ile futbolcuların bir bölümünün, kulübün sağlık sponsoru olan özel hastanede sağlık kontrollerine tabi tutulduğu aktarıldı.
Antalyaspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Burhanettin Çalım nezaretindeki kontrollerde, Türkiye Futbol Federasyonu kriterlerine göre tetkik, test ve muayenelerin gerçekleştirildiği ifade edildi.
Sağlık kontrolleri, hafta sonu başlayacak Erzurum kampı öncesi tamamlanacak.
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:11 Kaynak: AA
Antalyaspor, Spor
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