Antalyaspor'da Sangare formasına kavuştu - Son Dakika
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Antalyaspor'da Sangare formasına kavuştu

6 saat önce

Antalyaspor'da devre arası kamp döneminde sakatlanan Nazım Sangare, yaklaşık 2.5 ay sonra formasına kavuştu.

Antalyaspor'da Sangare formasına kavuştu, System.String[]

Antalyaspor'da devre arası kamp döneminde sakatlanan Nazım Sangare, yaklaşık 2.5 ay sonra formasına kavuştu.


Antalyaspor'un başarılı sağ beki 26 yaşındaki Nazım Sangare, devre arası kamp döneminde sakatlanmış ve ikinci yarıdaki kupa ve lig maçlarında takımındaki yerini alamamıştı. Antalyaspor'da savunmanın vazgeçilmezleri arasında yer alan Sangare, uzun süren tedavisinin ardından Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor karşılaşmasında formasını yeniden giydi. Ligde ikinci yarının 8 maçında forma giyemeyen Sangare, Sivasspor karşısında başarılı bir performans sergiledi. Sangare'nin de takıma dönmesiyle ideal savunma hattını oluşturmuş oldu. - ANTALYA

Antalyaspor, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:41 Kaynak: İHA

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