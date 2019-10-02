Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da savunmanın yıldızı Bahadır Öztürk!
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor'da savunmanın yıldızı Bahadır Öztürk!

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un savunmasında görev yapan Bahadır Öztürk, 6 maçta da 90 dakika forma giyme başarısı gösterdi.

Antalyaspor'da savunmanın yıldızı Bahadır Öztürk!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un savunmasında görev yapan Bahadır Öztürk, 6 maçta da 90 dakika forma giyme başarısı gösterdi.


Kırmızı beyazlı takımın alt yapısında yetişen Bahadır Öztürk, performansıyla teknik direktör Bülent Korkmaz'ın vazgeçmediği isimler arasında yer aldı.


Geçen sezon 11 lig maçında 817 dakika görev alan Bahadır Öztürk, bu sezon 6 maçta toplam 540 dakika oyunda kalıp, bir de asist yaparak, kadrodaki yerini güçlendirdi.


Profesyonel futbol kariyerinin en iyi sezonuna başlangıç yapan Bahadır Öztürk, performansıyla Antalyaspor'un yıldız adayı futbolcuları arasında yer alıyor.


Bahadır Öztürk, Bülent Korkmaz, Antalyaspor, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 03:16 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri açıklandı
Mesut Özil için çılgın iddia: İstanbul'dan 70 milyon TL'lik ev aldı, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor İstifa kararı alan Fikret Orman, başkan adayı olmayacak 'Kural hatası' itirazı reddedilen Fenerbahçe, Tahkim Kurulu'na başvuracak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 16:55:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da savunmanın yıldızı Bahadır Öztürk!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]