Antalyaspor'da Sidney Sam'dan 5 puanlık katkı - Son Dakika

FT Antalyaspor'da Alman oyuncu Sidney Sam, attığı 3 golle takımına 5 puanlık katkı sağladı.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor'un yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı 33 yaşındaki Alman oyuncu Sidney Sam, takımına yaptığı katkı ile dikkat çekiyor. Ligde 5. hafta karşılaşması olan Gaziantep Futbol Kulübü maçında ilk 11'de sahaya çıkan Alman oyuncu attığı golle takıma 1 puan kazandırdı. Sam, Kasımpaşa karşısında da ağları sarsarak 1 puanı takımına getirdi. Başarılı futbolunu ligin 22. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği karşısında da sürdüren Sidney Sam, 87. dakikada attığı golle takımına 3 puanı getirdi. Sam, doğum gününde Antalyaspor'a 3 puanı hediye etti. Kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyet doğum gününde galibiyeti getiren golü atan Sam'ı Eryaman Stadyumu'nun çimlerinde havaya atarak kutladı.

Geçen yıl Avusturya 1. Futbol Ligi takımlarından Altach forması giyen 33 yaşındaki Sidney Sam, 21 lig maçında 6 gol kaydetmişti.

(İsa Akar/İHA)