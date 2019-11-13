Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Stjepan Tomas büyük ölçüde tamam
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Antalyaspor'da Stjepan Tomas büyük ölçüde tamam

7 saat önce

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktörün Stjepan Tomas olması bekleniyor.

Antalyaspor'da Stjepan Tomas büyük ölçüde tamam, System.String[]

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktörün Stjepan Tomas olması bekleniyor.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk'un yardımcılığını yapan Hırvat antrenör Stjepan Tomas, İstanbul ekibinin onay vermesi halinde Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olacak. Tomas'ın Antalyaspor'un yeni teknik direktörü olması durumunda, Hırvat teknik adamın yardımcılıklarını Orhan Ak ve Ayhan Akman üstlenecek.


Bülent Korkmaz, Stjepan Tomas, Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 06:40 Kaynak: DHA
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