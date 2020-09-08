Antalyaspor'da Tamer Tuna hedefi belirledi: "Avrupa" - Son Dakika

Antalyaspor'da Tamer Tuna hedefi belirledi: "Avrupa"

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligde her zaman kalıcı olmayı ve üst sıraları hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu sezon Avrupa'ya oynayabilecek bir Antalyaspor olmak istiyoruz" dedi.

Antalyaspor'da Tamer Tuna hedefi belirledi:

Antalyaspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, ligde her zaman kalıcı olmayı ve üst sıraları hedeflediklerinin altını çizerek, "Bu sezon Avrupa'ya oynayabilecek bir Antalyaspor olmak istiyoruz" dedi.

Tuna, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İstanbul'da katıldıkları turnuva ve hazırlık süreciyle ilgili değerlendirme yapan Tuna, "Fenerbahçe'ye ve Beşiktaş'a karşı aldığımız mağlubiyetler eksikliklerin çok fazla olması nedeniyle. Takım kurgusunu yaparken önemli eksiklikler vardı. Stoper bölgesine aldığımız oyuncu maç yüzdesi en yüksek oyuncuların 3'ü yoktu zaten defans bölgesinde. Sezon ilerledikçe, lig başladıktan sonra nelerle karşılaşabileceğimizin önemli bir aynası oldu. Bunları görüp tekrar onları değerlendirip tekrar bu mağlubiyetleri almayacağımızın iddiasında bulunduk. Biraz daha oyuncularımızın bu iki maçta bireysel özelliklerini takım disiplinine tabi ki sahip olacaklar ama bireysel olarak hiçbir şey gerçekleştiremeyeceğimizin göstergesi oldu. Neler yapmamamız gerektiğini bu iki karşılaşma bize gösterdi. Bu da lige başladığımızda oyuncularla ilgili değerlendirmemizde en önemli karşılık oldu. Oyunumuz bu değil" diye konuştu.

"GİTME ARZULARINI BASINDAN ÖĞRENİYORUZ"

Transferin gündeminde olan Nazım Sangare ve Doğukan Sinik'le ilgili açıklama yapan Tuna, "Menajerler ve kulüplerden gelen talepler olabiliyor. Gitme arzusunu basından görüyoruz. Birebir konuştuğumuzda kulüp menfaati her şeyden önemlidir ama kişisel olarak ayrılma zamanlarının doğrulunu değerlendirecek bir an yaşamadık. Nazım sağ bek, hücum sağ kanat oyuncusu. Bu oyuncuları bulmak zor. Ligin de en iyi sağ kanat oyuncularından bir tanesi. A Milli Takım'ın da sağ beki. Şu an içinde bulunduğumuz durumda bunu değerlendirmesi ona dahil olarak yapılabiliyor. Bünyamin sağ bek oyuncumuz. Alternatif olması gerekiyor. İçimizden çıkartıp orayı stoper mevkisi ile çıkartabiliriz" dedi.

"SAVUNMAYA TRANSFER"

Transfer konusunda sürekli yönetimle fikir alışverişinde bulunduklarının altını çizen Tuna, "Sağ bek ve stoper defansif anlamda bu konuda eksik kaldığımız belli. 8 oyuncumuz takımdan ayrıldı. Bu takımda görev almış tecrübeli isimlerdi. Her açıdan değerlendirdiğimizde doğru bulduğumuz ayrılışlardı. Savunmaya transferde oyuncular geldi. Ama o mevkide sayısal anlamda da azalma var. Onu bir an önce tamamlamak istiyoruz. Değerlendirmelerimiz izlemelerimiz devam ediyor. Yine transfer olmasını istediğimiz noktalar var. 4 haftalık lig periyodunda transfer sürecimiz devam edecek" şeklinde konuştu.

"TAKIMA KALİTELİ OYUNCULAR KATILDI"

Mevcut kadrolarının büyük çoğunluğunun geçen yıldan oynayan oyuncular olduğunu dile getiren Tuna, "Takımın 11 oyuncusunun 8-9 oyuncusu hala bu takımın içinde. Kalite, oyun anlayışı ve oyuncu ile ilerleyen bir nokta. Antrenman niteliğini bu 8 oyuncu takımdan ayrıldığında antrenman kalitesi de etkiliyor. O kaliteyi yükseltme şansına sahibiz. Genç oyuncular da var hala bizimle devam eden. Oyuncuların antrenman kalitesi hem de birbirleriyle olan iletişimi de kalite rolü üst seviyeye çıkabiliyor. Gelecekle ilgili planlama yaparken bugünün de iyi sonuçlarını alabilecek ilerleme şansına sahibiz. Bu kaliteyi sadece takım kalitesini oynayan oyunculardan düşünmemek gerekiyor. Antrenman kalitesini etkileyen, antrenmandan sonra bireysel çalışan birbirine yardım eden oyuncu grubuyla ilgili, o kadroyu oluşturmaya çalışıyoruz. Takıma katılan oyuncular kaliteli oyuncular" şeklinde konuştu.

"NURİ ŞAHİN GENÇLERBİRLİĞİ MAÇINDA SAHADA"

Nuri Şahin ve Sidney Sam'ın durumu hakkında bilgi veren Tuna, "Nuri Şahin takıma geç katıldı. Antrenman seviyesini görünce 45 dakika görev vermek istedim. İyi bir maç çıkardı. Ligdeki o refleksler çok farklı olabiliyor. Bu hafta değerlendireceğiz. Nuri'nin ilk 11'de başlama süresi de çok uzun değil. Şu an hazırlık aşamasında yüzde 70-80 seviyesinde diyebiliriz. Sidney Sam'i dün görebildik. Aramıza katıldığında nasıl bir karşılığı olduğunu da bu hafta değerlendireceğiz. Onu başlatmayacağımız kesin gibi" açıklamasını yaptı.

Tuna, Bodrumspor ile ilgili de takımda yer bulamayan genç oyuncuların orada değerlendirebileceğini bildirdi.

"PUAN KAZANIP HEDEFE GİTMELİYİZ"

Hedef belirlerken Türkiye'de takımların ortaya çıkan bir görüntüsü olduğunu ifade eden Tamer Tuna, "Bankalarla anlaşacak takımlar, borçları ve yapılanma noktasında. Bütün ülkeye yük olan Süper Lig kulüplerine sahibiz. Bu yükü biz oluşturuyoruz. Yanlış transferlerle, kazandığımız ücretlerle bütün camia yapıyor. Şimdi taraftarlar hep derdi, 'kulüpler satılmasın' artık kolayca teslim oluyorsunuz. Para harcamanızı denetleyen kulüplerimiz hepsi bu teslimiyeti yaşıyor. Bunu yönetirken sportif anlamda çok başarılı olabilmemiz lazım. Puan kazanıp hedefe gitmemiz lazım. Kazandığınızda paranız bütçeniz daha da yukarı çıkıyor. Kazandıkça oyuncuların ücretleri ödendi, takımın bütçesi eşitlenmeye başladı" dedi.

"İYİ BİR ANLAYIŞ VAR"

Antalyaspor olarak şanslı olduklarının altını çizen Tuna, "İyi bir anlayışa kavuşmuş durumdayız. Hem performans hem sportif başarı hem de üretmek oyuncuya yatırım yapma hedefini oluşturma hedefinde gidiyoruz. Şu an takıma katılan genç oyuncular, tecrübeli oyuncular. Bunların bütçeleri hedeflediğimiz noktalar içinde yer alıyor. Maliyeti düşük oyuncular, takım kazancının çok altında" değerlendirmesinde bulundu.

"HEDEF AVRUPA"

Antalyaspor'un bu yıl hedefinin iki yönde ilerlediğini kaydeden Tamer Tuna, "Sportif hedefi oluşturacak en önemli unsur bir Avrupa hedefi var. Ligde başarılı olma hedefi var. Bu kolay mı, hiç değil. Bu yıl bunu yapabilir miyiz, gerçekten kolay değil. Ligin 40 maçla oynanacak oluşu, kadromuzda 21 oyuncu, artı 4 kalecimiz var. 25 oyuncuyla antrenman yapıyoruz. Hedefi oluştururken nasıl oynayacağımızı, ligin başlangıcında bu hedefi oluşturabileceğimizi düşünüyorum. İki hedef üretmek ve sonuç. Onun ötesinde takımları gördükçe hedef oluşturulacak. Bir haftada 3-4 oyuncu katabiliyor rekabet ettiğimiz takımlar. Ligde devamlı olan bir Antalyaspor, düşme hattında olmayacak bir Antalyaspor hedefi her zaman üst sıralardı. Avrupa'ya oynayabilecek bir Antalyaspor olmak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

KORONA VİRÜS AÇIKLAMASI

Korona virüsten herkesin endişesi olduğuna değinen Tamer Tuna, konuşmasını şöyle tamamladı:

"O alanda kendimizi koruyabildiğimiz iyi bir personele sahibiz. Geldiğimiz tesisler dezenfekte edilmekte, testlerimizi sürekli yapabilmekteyiz. Buna rağmen elimizde olmayan şartlar, seyahatler İstanbul'dan geldik uçakla, kara yolu ile seyahatlerimiz oldu. Antalya'da ülkede vaka sayıları arttı. Üzüntü duyuyoruz. Birçok insanımızı kaybediyoruz. Önemli şeyin tedbir olduğunu biliyoruz. Tedbirlerden dolayı endişemiz var, tedbirleri aldığımız için inşallah takımımızda personelde de bugüne kadar henüz olmadı. Ama altyapımızda Hasan Subaşı Tesisleri'nde vakalara rastlandı. Umarım sağlıklarına kavuşurlar. Ama zor bir süreç. Lig nasıl olacak bunu hep birlikte göreceğiz. Geçen yıl gibi olur tatil edilir mi bilmiyorum ama söylenen her şeye uyuyoruz."

(İsa Akar - Burak Yalman/İHA)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 12:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalyaspor'da Tamer Tuna hedefi belirledi: 'Avrupa' - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

18 yaşındaki Sevilay'ı öldüren katil zanlısının olay sonrası görüntüleri ortaya çıktı Rusya'nın koronavirüs aşısı bu hafta gönüllülere yapılacak Fahrettin Aslan'ın mirası çocuklarının arasını açtı! Sacit Aslan, kardeşinden şikayetçi oldu Selfie uğruna vagonun üzerine çıkan iki arkadaş canından oluyordu! Elektrik akımına kapıldılar Son Dakika: Türkiye tüm zamanların günlük elektrik üretim rekorunu kırdı Can suyunu bidonlarla sırtında taşıdığı zeytinliği yangında kül oldu Yaşlı adam, kendisini odaya kapatan kızının işkencelerinden hacze gelen polis sayesinde kurtuldu Erdoğan'ın katıldığı toplantı için korona testi yaptıran belediye başkanı pozitif çıktı Son Dakika! Ankara'da bir bankadan 4.4 milyon lira çalan güvenlik görevlisi paralarla birlikte yakalandı Beşiktaş Douglas ve Isimat-Mirin kadro dışı bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğu izlediği belgeselden etkilendi, Afrika'da su kuyusu açtırmak için kolları sıvadı Son Dakika: TBMM'de koronavirüs kaynaklı ilk ölüm! Bir personel hayatını kaybetti İkinci bahar hayali kâbusa dönen mühendis, evlilik sitesinde tanıştığı kadına 334 bin TL kaptırdı Çukur dizisine dahil olan İrem Sak, kötü kadın rolüyle izleyiciyle buluştu Mansur Yavaş, AK Partili meclis üyesinin iddiasını açtığı telefonla çürüttü
HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi HDP'nin yüzde 33 oy aldığı 11 bin nüfuslu ilçede AK Parti'nin üye sayısı 6 bine yükseldi         
10:32
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye gidiyordu, yolda feci şekilde can verdi         
10:22
Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak Başakşehir, Nacer Chadli ile 2 yıllık sözleşme imzalayacak         
10:13
3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim 3 büyüklerin istediği Kenan Karaman transfer ateşini yaktı: Türkiye'de oynamak istiyorum, kulübüme de söyledim         
10:00
Sumudica'dan ayrılık itirafı: Kontratımdaki özel maddeyi kullanıp gidebilirim ama takımı yüz üstü bırakmayacağım Sumudica'dan ayrılık itirafı: Kontratımdaki özel maddeyi kullanıp gidebilirim ama takımı yüz üstü bırakmayacağım         
09:55
ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi ABD'de iki eyalette 30 derece birden düşen sıcaklık nedeniyle aniden kış mevsimine geçildi         
09:49
Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı Çayına uyku hapı atmış! 6 çocuk annesi kadın, evlenme vaadiyle kandırdığı çobanı dolandırıp banyo penceresinden kaçtı         
09:36
5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi 5 aylık hamile Meryem Uzerli, yeni mekanında belirginleşen karnıyla poz verdi         
09:23
Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum Fenerbahçe'nin istediği Eran Zahavi'den transfer sözleri: Kontratım devam ediyor, neler olacak bilmiyorum         
09:23
Muğla'nın en 'çekici' gelin arabası Muğla'nın en 'çekici' gelin arabası         
09:18
Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim Saba Tümer, Mert Öcal'a hayran kaldı: Bu güzelliğin Survivor'da olduğunu bilseydim ben de giderdim         
09:15
Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim Şehir zorbasından polis memuruna tehdit: En son birinizi öldüreceğim         
09:12
Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı Makam odasındaki tecavüz skandalından sonra iki akademisyen açığa alındı         
09:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısına rağmen toplu taşımada koronavirüs kurallarına yine uyulmadı         
08:40
Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı Kafe önündeki Türk bayrağını 3 kere öperek alnına koyan kadın görenleri duygulandırdı         
08:36
Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş Afgan işçi cinayetinde detaylar ortaya çıktı! Cinsel ilişkiye girdiklerini iddia etmiş         
08:32
MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi MasterChef Türkiye'nin yeni takım kaptanları belli oldu! Yarışmaya katıldığı gün kaptan seçildi         
08:31
7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş 7 kentte büyük operasyon! Karısını fuhşa zorlayan taksici koca, randevulara da kendi götürmüş         
08:28
Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor Aylar sonra ekrana gelen Çukur'da nefes kesen final! Cumali, Yamaç'ı vuruyor         
07:20
Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı Bloomberg, Türk ve Yunan donanmasını karşılaştırdı! Yunan yetkililer yorum bile yapamadı         
23:36
Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı Fatih Portakal, konuk olduğu Fox Ana Haber'de istifasının arka planını anlattı         
22:03
Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi Direksiyon başında tepsiden çiğ köfte yiyen kadın sürücüye para cezası verildi         
21:57
İran, İran, "İdam etmeyin" diyen Trump'a karşılık ünlü güreşçi Afkari'nin itiraf videosunu yayınladı         
21:34
Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı Banka transfer aracı kaza yapınca paralar etrafa saçıldı         
20:23
Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi Ünlü futbolcu Luiz Adriano'nun eşi Ekaterine Dorozhko, arabasında Türkçe şarkı dinledi         
19:50
Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu Sosyal medya fenomeni Meriç İzgi'nin ikinci maymununa da el konuldu         
19:23
Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm Eski eşi tarafından özel görüntüleri paylaşılan Nida: Canıma kıymayı düşündüm         
17:41
Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine büyük indirim geldi         
17:09
Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı Müge Anlı, taklidini yaparak fenomen olan Tansu Dayan'ı canlı yayına davet etti! Verdiği hediyeler herkesi şaşırttı         
15:59
Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama Koronavirüse yakalanan Alina Boz'dan ilk açıklama         
15:38
"Çocuklarım koronavirüse yakalandı" diyen Maxi Lopez'e Wanda Nara'dan yanıt: Test sonuçları negatif, hepimiz iyiyiz         
15:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2020 13:01:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da Tamer Tuna hedefi belirledi: "Avrupa" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei