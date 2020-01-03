Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri! - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri! - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri!

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör arayışında sona yaklaştı.

Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri!, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktör arayışında sona yaklaştı. Hikmet Karaman ve Tamer Tuna ile görüşen Antalyaspor yöneticileri son kararı dün akşam gerçekleştirdiği yönetim kurulu toplantısında verdi.


Toplantıda Hikmet Karaman'ın maddi şartlarının kulübün ekonomik yapısına uygun olmaması nedeniyle Tamer Tuna ön plana çıktı.


Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk'ün de görüştüğü Tamer Tuna, bugün Antalya'ya gelecek.


Antalyaspor yönetiminin Tamer Tuna ile yapacağı son görüşmede tarafların anlaşması halinde 1.5 yıllık sözleşme imzalanacak.


Kırmızı beyazlı yönetimin Tamer Tuna ile kısa süre içerisinde imza atıp takımın yarın başlayacağı kamp çalışmalarımda yer alması hedefleniyor.


Antalyaspor, Tamer Tuna, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 12:31 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Bomba iddia! Yeni Malatyaspor, Sergen Yalçın ile yollarını ayırıyor
Galatasaray yönetimi, Arda Turan'ın geri dönüşüne sıcak bakmıyor Göztepe'den da Costa atağı Süper Lig'de ikinci yarının ilk üç haftasının programı açıklandı

Son Dakika Haberleri
19:07 Beşiktaş'ta Son Dakika: Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı - Son Dakika Spor
19:02 Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e sarı-kırmızılı judoculardan ziyaret - Son Dakika Spor
18:56 Cesar Grup Ümraniyespor, Beşiktaş'tan Erdem Seçgin'i kiraladı - Son Dakika Spor
18:54 Adanaspor, Canberk Dilaver ve Savaş Polat'ı transfer etti - Son Dakika Spor
18:52 Burak Yılmaz'ın menajeri, Fiorentina ve Lazio iddialarını yalanladı - Son Dakika Spor
18:39 Beşiktaş'ın genç oyuncusu Erdem Seçgin, Ümraniyespor'a kiralandı - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 19:15:33. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'da Tamer Tuna sesleri! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]