Antalyaspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı - Son Dakika
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Antalyaspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı

6 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 28 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı.

Antalyaspor'da Tarık Çamdal ile yollar ayrıldı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 28 yaşındaki futbolcu Tarık Çamdal ile yollarını ayırdı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Tarık Çamdal ile karşılıklı olarak anlaşıp yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Tarık Çamdal'a kulübümüze verdiği emek için teşekkür eder, bundan sonraki futbol kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Tarık Çamdal, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 09:06 Kaynak: AA
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