Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı
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Antalyaspor'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

59 dakika önce

Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Antalyaspor'la yarım sezonluk anlaşan Tarık Çamdal'la bir sezon daha sözleşme uzatıldı.

Antalyaspor'da Tarık Çamdal'ın sözleşmesi 1 yıl uzatıldı, System.String[]
Devre arasında Galatasaray'dan ayrılıp Antalyaspor'la yarım sezonluk anlaşan Tarık Çamdal'la bir sezon daha sözleşme uzatıldı.

Spor Toto Süper Lig'de son hafta deplasmanda Fenerbahçe'ye yenilerek Avrupa şansını kaybeden Antalyaspor, iç transfer çalışmalarını sürdürüyor. Daha önce Brezilyalı savunma oyuncusu Diego ile sözleşme uzatan kırmızı-beyazlılar performansı yükselmeye başlayan Tarık Çamdal ile de 1 yıllık anlaşma sağladı.

Devre arasında Antalyaspor'a yarım sezonluk transfer olan 28 yaşındaki deneyimli defans oyuncusu Tarık Çamdal, formsuzluk ve sakatlık sürecinin ardından forma şansı bulamadı. Tarık Çamdal, ligin son haftalarındaki E. Y. Malatyaspor karşılaşmasında 18 dakika, Fenerbahçe maçında ise 90 dakika sahada kaldı. Performansı yükselen Tarık Çamdal ile Antalyaspor yönetimi 1 yıllık daha sözleşme uzattı. - ANTALYA
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 11:50 Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Galatasaray, Antalyaspor, Tarık Çamdal, Spor
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