Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska Takımdan Ayrı Çalıştı
2 saat önce
Antalyaspor, 3 Şubat Pazar günü Antalya Stadı'nda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.
Antalyaspor
, 3 Şubat Pazar günü Antalya Stadı'nda karşılaşacağı Beşiktaş
maçının hazırlıklarına başladı. Döşemealtı
ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde devam eden antrenmana, futbolcular koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde forma kapma oyunu oynayan kırmızı beyazlı ekibin neşeli oldukları gözlendi. 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çift sahada taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.
Antrenman eksiği bulunan Tarık Çamdal
ve sakatlığı bulunan Celutska takımdan ayrı çalıştı.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Antrenmandan detaylar - Antalya
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA
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