Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska Takımdan Ayrı Çalıştı

Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska Takımdan Ayrı Çalıştı

2 saat önce

Antalyaspor, 3 Şubat Pazar günü Antalya Stadı'nda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor'da Tarık Çamdal ve Celutska Takımdan Ayrı Çalıştı, System.String[]


Antalyaspor, 3 Şubat Pazar günü Antalya Stadı'nda karşılaşacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarına başladı.

Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam eden antrenmana, futbolcular koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından gruplar halinde forma kapma oyunu oynayan kırmızı beyazlı ekibin neşeli oldukları gözlendi. 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı beyazlı ekip, çift sahada taktik ağırlıklı çalışmayla antrenmanı tamamladı.

Antrenman eksiği bulunan Tarık Çamdal ve sakatlığı bulunan Celutska takımdan ayrı çalıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Antrenmandan detaylar - Antalya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 01:36 Kaynak: DHA

Spor
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