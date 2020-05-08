Antalyaspor'da teknik ekip ve futbolcuların corona virüsü testleri negatif çıktı

Güney Kore 'de lig başladı!

Akdeniz temsilcisinin çalışmalarına, kampa girdiği otelde, sosyal mesafe kurallarına uyup, gereken hijyenik tedbirleri en üst düzeyde alarak bugün saat 18.00'de başlayacağı duyuruldu

Açıklamada, testlerin tamamının sonucunun negatif çıktığı, antrenmanlara başlanmasında sakınca olmadığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) yayımladığı "Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü" kapsamında A takım futbolcuları, teknik heyet, destek ekibi ve takımla temas kurması muhtemel personelin Kovid-19 testinden geçirildiği belirtildi.

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