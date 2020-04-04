Antalyaspor'da telekonferanslı antrenmanı bu kez yöneticiler yaptı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle antrenmanların telekonferans sistemiyle yapıldığı Fraport TAV Antalya spor'da, başkan Ali Şafak Öztürk ile kulüp yöneticileri, teknik direktör Tamer Tuna ve antrenörler eşliğinde telekonferansla spor yaptı.

Kulübün sosyal medya hesabından, "Teknik direktörümüz Tamer Tuna ve antrenörlerimiz, bu kez başkanımız ve yöneticilerimizi çalıştırdı. Evet, biraz zorlandılar ama evde kalmak yetmez, sağlıklı yaşamak da şart." notuyla paylaşılan videolu mesajda, Öztürk ve yöneticiler telekonferans yöntemiyle evlerinde egzersiz gerçekleştirdi.

Teknik direktör Tamer Tuna'nın, "Merhaba Antalyaspor, sizi görmek çok güzel hepinizi çok özledim. İnşallah en kısa sürede buluşuruz. İyi antrenmanlar." sözleriyle başlayan görüntülerde, kulüp yöneticilerinin spor yaparken zorlandıkları anlar ve gülümseten sahneler yer alıyor.