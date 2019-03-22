Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor ile 5 Nisan Cuma günü deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


Süper Lig'e verilen milli maç arasında çalışmalarına devam eden kırmızı-beyazlılar, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde taktiksel antrenmanlara ağırlık verdi.

Futbolcular, daha sonra yarı sahada çit kale maç oynadı. Çift kale maçı kazanan mavi takım, galibiyet pozundan sonra Zeki Yıldırım eğitmenliğinde yoga yaptı.

Öte yandan, Kepez ilçesindeki Özel Eğitim ve Uygulama Okulu'nun down sendromlu öğrencileri, okul idarecileri ve öğretmenleri ile kırmızı-beyazlı takımı ziyaret etti.

Teknik direktör Bülent Korkmaz ile yardımcıları, sahada özel konuklarıyla top oynadı. Bazı çocuklar, masör ve malzemecilerin görevlerine özendi.

Teknik heyet ve futbolcular, özel konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:39 Kaynak: AA

5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Olivier Giroud, Fenerbahçe'ye Transferine Yeşil Işık Yaktı Ricardo Quaresma'dan Beşiktaşlı Taraftarları Kızdıracak Porto Sözleri! Milan'ın Efsane Golcüsü Andriy Shevchenko, Veliahtını Açıkladı! Sezon Sonunda Sözleşmesi Sona Erecek Olan Martin Linnes'ten Beşiktaş Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.3.2019 18:14:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]