Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

1 saat önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan antrenmanda futbolcular, koşu ve ısınma hareketlerinin ardından dört ayrı istasyonda kuvvet ve dayanıklılık çalıştı.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz, yüksek tempoda geçen antrenmanın son bölümünde takımı üç gruba ayırarak, yarı sahada turnuva maçı oynattı.

Maçın bitiminde galibiyet anlaşmazlığı çıkınca beyaz takımın galibiyet pozu vermesinin diğer oyuncular tarafından engellenmesi renkli görüntüler oluşturdu.

Antrenman bitiminde futbolculardan Fredy ile Tarık Çamdal için sahaya doğum günü pastası getirildi. Ancak Tarık ve Fredy'nin pastayı kesmesine fırsat vermeden Brezilya usulü yumurtalı kutlama yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 05:53 Kaynak: AA

5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trabzonspor, Berkay Özcan ve Yusuf Sarı'yı Gündemine Aldı Emeklililer Dikkat! TOKİ Başvurusu 5 Nisan'da Sona Erecek Chapecoense'nin Düşen Uçağından Kurtulan Gazeteci, Kalp Krizine Yenik Düştü! Belçikalı Oyuncu Kevin Mirallas, Galatasaray'a Önerildi!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.3.2019 19:01:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]