Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları
46 dakika önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü Trabzonspor
ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, futbolcular daha sonra beşe iki çift kale maç yaptı.
Kırmızı-beyazlıların antrenmanı, Çaykur Rizespor
ile yarın yapılacak hazırlık maçı nedeniyle kısa tutuldu.
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:57 Kaynak: AA
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