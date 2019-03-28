Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları

46 dakika önce

Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları, System.String[]
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde, teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleriyle başladı, futbolcular daha sonra beşe iki çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlıların antrenmanı, Çaykur Rizespor ile yarın yapılacak hazırlık maçı nedeniyle kısa tutuldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 01:57 Kaynak: AA

5 Nisan, Antalyaspor, Trabzonspor, Spor
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