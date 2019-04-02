Antalyaspor'da Trabzonspor Maçı Hazırlıkları
1 saat önce
Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Antalyaspor
, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 5 Nisan
Cuma günü deplasmanda Trabzonspor
ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz
yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Kırmızı-beyazlıların idmanı, tam sahada yapılan ve Trabzonspor maçının taktik provalarının gerçekleştirildiği çift kale maçla sona erdi.
Antalyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarının Antalya'daki bölümünü tamamlayacak.
Kırmızı-beyazlılar, 4 Nisan
Perşembe günü Trabzon'a gidecek ve karşılaşma için son antrenmanını burada gerçekleştirdikten sonra maç saatini beklemeye başlayacak.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 03:38 Kaynak: AA
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