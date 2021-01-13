Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları başladı

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 19. haftasında 16 Ocak Cumartesi günü konuk edeceği Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda dün Bursaspor'u deplasmanda 3-0 yenerek çeyrek finale çıkan kırmızı-beyazlılar, rotasını Trabzonspor ile oynayacağı lig maçına çevirdi.
Kupa mücadelesinde ilk 11'de forma giyen oyuncular, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Sports Arena'da yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Diğer futbolcular, Regnum Carya Oteli sahasında çalıştı.
Kaynak: AA
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