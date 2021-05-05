Antalyaspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 40. haftasında 8 Mayıs Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Göztepe maçı sonrası Belek'te bir otelde kampa giren kırmızı-beyazlılar, bugünkü antrenmanını akşam saatlerinde gerçekleştirdi. Akdeniz ekibi, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon ve taktiksel çalışmalar yaptı.

Son Dakika

AB'nin basın toplantısında THY sürprizi! Uçak, ürün yerleştirme gibi kadraja girdi

Haldun Üstünel, 20'li yaşlar akımına dahil olduğu paylaşımda Fenerbahçe'yle dalga geçti

Meral Akşener'den Fahrettin Koca'ya Çin aşısı tepkisi: Uygur kardeşlerimiz tecavüze uğruyor, yazıklar olsun

Tekneyle denize açılıp çıplak poz veren turist kadınlar gözaltına alındı

Son Dakika: Türkiye'de 5 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 356 kişi vefat etti, 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi

Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı

Son Dakika! Geçtiğimiz haftaya göre koronavirüs vaka sayısı en çok azalan 5 il açıklandı

Hem maçı kaybetti, hem de kazandığı 2,25 euroluk para ödülüyle dalga geçti