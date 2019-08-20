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Antalyaspor'da transfer

45 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, 28 yaşındaki sol bek Eren Albayrak ile sözleşme imzaladı.
Kulubün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza töreninde Albayrak, kendisini 2 artı 1 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.
Kulübün futbol şube sorumlusu Aytaç Altay, Eren'in Türkiye ligini yakından tanıdığını, hem Eren hem de Antalyaspor için güzel bir birliktelik olacağına inandıklarını belirtti.
Eren Albayrak ise 1 yıldır Japonya'da futbol hayatını sürdürdüğünü anımsattı. Yaklaşık 3 hafta önce Antalyaspor ile görüşmeye başladıklarını kaydeden Albayrak, "Türkiye'yi özlemiştim. Antalyaspor'un projeleri, yapılanması transferimin gerçekleşmesinde etken oldu. Doğru bir karar aldığımı düşünüyorum. Takıma faydalı olacağını düşünüyorum. Takıma katkım ile inşallah geçen yıldan daha başarılı bir sezon geçireceğimizi ümit ediyorum." diye konuştu.
Albayrak, ardından Antalyaspor forması giyerek gazetecilere poz verdi.
Antalyaspor, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:19 Kaynak: AA
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