Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da transfer
Son Dakika Spor Haber

Antalyaspor'da transfer

46 dakika önce

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Gelson Dala'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Antalyaspor'da transfer, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, Portekiz ekibi Sporting Lizbon'dan Gelson Dala'yı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.

Angola uyruklu 23 yaşındaki Gelson Dala, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Antalyaspor'a geldiği için mutlu olduğunu söyledi.

Gelson Dala, "Bana çok teklif vardı ama burayı tercih ettim. Çünkü Avrupa kupalarında mücadele edecek bir takımın parçası olmak istedim." dedi.

Antalyaspor Futbol Şube Sorumlusu Aytaç Altay ise Gelson Dala'nın geçen sezon Portekiz'de başarılı bir performans sergilediğini belirterek, "Uzun zamandır takibimizdeydi. Hem kendisi hem de Antalyaspor için hayırlı olsun." diye konuştu.

Altay, transfer çalışmalarının devam ettiğini, kadrolarını 1-2 oyuncuyla daha güçlendirebileceklerini kaydetti.

Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Portekiz ekibi Rio Ave'de 26 maça çıkan Gelson Dala, 7 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Forvet ve forvet arkası pozisyonlarında oynayan Dala, 22 kez Angola Milli Takımı formasını terletti ve 11 gol attı.

Sporting Lizbon, Antalyaspor, Portekiz, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


N'Koudou Beşiktaş'la ilk antrenmanına çıktı
Kayserispor, Adebayor ile anlaştı! Transferi başkan açıkladı TFF'den Emine Bulut kararı Beşiktaş, Göztepe'yi konuk ediyor! İlk 11'ler belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.8.2019 19:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da transfer
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]