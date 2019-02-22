Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'da Tüm Maçlarda Oynayan Futbolcu Kalmıyor

Antalyaspor'da Tüm Maçlarda Oynayan Futbolcu Kalmıyor

13 dakika önce

Antalyaspor'da bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarda görev alan tek oyuncu olan kaleci Ruud Boffin, cezası nedeniyle Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.

Antalyaspor'da Tüm Maçlarda Oynayan Futbolcu Kalmıyor, System.String[]
Antalyaspor'da bu sezon Süper Lig'deki tüm maçlarda görev alan tek oyuncu olan kaleci Ruud Boffin, cezası nedeniyle Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek. Böylece kırmızı-beyazlılarda tüm karşılaşmalarda oynayan futbolcu kalmayacak.

Antalyaspor hafta sonunu zorlu Demir Grup Sivasspor deplasmanında geçirecek. Kırmızı-beyazlılar, karşılaşmanın hazırlıklarını Sivas'ta yaptığı antrenmanla tamamladı. Takımda kaleci Ruud Boffin cezası, Mevlüt Erdinç, Ondrej Celustka ve Tarık Çamdal ise sakatlıkları nedeniyle kafileye dahil edilmedi. Boffin'in forma giyemeyecek olmasıyla takımda uzun bir süre sonra eldivenleri Ferhat devralacak.

Boffin'in unvanı bitiyor

Takımda bu sezonun başından beri oynanan 22 Süper Lig maçının tamamında ilk 11'de sahaya çıkan ve toplam bin 980 dakika ter döken tek futbolcu durumundaki Ruud Boffin ilk kez takımını yalnız bırakacak. Belçikalı kalecinin oynayamayacak olması ile Antalyaspor'da tüm maçlarda forma giyen oyuncusu kalmamış olacak. 22 karşılaşmanın 21'inde oynayan futbolcular ise Doğukan Sinik, Nazım Sangare ve Hakan Özmert olarak dikkat çekti. Doğukan ve Hakan cezaları, Nazım ise sakatlığı nedeniyle birer maç kaçırdı.

4 futbolcu fire vermedi

Bu hafta sonu kaleyi devralacak olan Ferhat ise daha önceki 22 maçta yedek kulübesinde beklemiş, sadece Türkiye Kupası karşılaşmalarında görev almıştı. Osman Çelik de tüm maçlarda kadroda yer almasına rağmen sadece 10 dakika şans bulabildi. Chico ve Salih'in de tüm maçların kadrolarına isimleri yazıldı ancak Chico 4, Salih 11 kez yedek kulübesinden çıkamadı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 02:00 Kaynak: İHA

Spor
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