Antalyaspor'da Yekta Kurtuluş ile yollar ayrıldı

Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin.
Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "5 yıl boyunca formamızı Süper Lig'de 82 maç ve 4 bin 422 dakika taşıyarak kulübümüze büyük katkı verdin. Yolun açık olsun. Seni unutmayacağız Yekta Kurtuluş." ifadelerine yer verildi.
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12.08.2020 01:52:04. #1.12#
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