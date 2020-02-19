Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları - Son Dakika
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Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları

7 saat önce

Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 23 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Antalyaspor'da Yeni Malatyaspor maçı hazırlıkları, System.String[]

Süper Lig'in 23. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'la 23 Şubat Pazar günü deplasmanda karşılaşacak Fraport TAV Antalyaspor, bu maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlılar, ligde geride kalan hafta Kasımpaşa'yı 3-1 yendikleri karşılaşmadan sonra bir gün izin yaptı.

Akdeniz temsilcisi, bu haftaki Yeni Malatyaspor mücadelesi için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde bir araya geldi.

Kırmızı-beyazlı ekibin, teknik direktör Tamer Tuna yönetiminde koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan idmanı, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla sürdü.

Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:28 Kaynak: AA
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