Antalyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Fraport TAV Antalyaspor'da 2020-2021 sezonu öncesi TFF kriterlerine göre yapılan sağlık kontrolleri başladı.

Fraport TAV Antalyaspor'da 2020-2021 sezonu öncesi TFF kriterlerine göre yapılan sağlık kontrolleri başladı. Kırmızı-beyazlılar, yeni sezon hazırlıklarına yarın akşam tesislerinde yapacağı antrenmanla başlayacak. Süper Lig'de 2019-2020 sezonunu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Antalyaspor, yeni sezonun startını verdi. Memorial Antalya Hastanesi'nde bugün başlayan kontroller yarın sabah da devam edecek. Kırmızı-beyazlılarda bugün tatillerini Antalya'da geçiren ve genç futbolcular, yarın ise il dışından gelecek oyuncuların sağlık kontrolünden geçeceği öğrenildi. Akdeniz ekibi, sezonun ilk antrenmanını yarın saat 19.00'da Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde gerçekleştirecek. 3 gün tesislerinde çalışmalarını sürdürecek olan Antalyaspor, 10 Ağustos'ta Afyonkarahisar'da ilk etap kamp çalışmalarına başlayacak. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:47

Kaynak: İHA

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