Antalyaspor'da yeni teknik direktör Hikmet Karaman oldu - Son Dakika
Son Dakika Spor Antalyaspor'da yeni teknik direktör Hikmet Karaman oldu - Son Dakika Spor

Antalyaspor'da yeni teknik direktör Hikmet Karaman oldu

6 saat önce

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Antalyaspor'da yeni teknik direktör Hikmet Karaman oldu, System.String[]

Fanatik'te yer alan habere göre; Süper Lig'de ilk yarının ardından teknik direktör Stjepan Tomas ile yollarını ayıran Antalyaspor'da yeni teknik direktör belli oldu. Sezona İstikbal Mobilya Kayserispor ile başlayan Hikmet Karaman ikinci yarıda Antalyaspor'da görev alacak.


Daha önce çalışmıştı


Hikmet Karaman 2007-08 sezonunda da Antalyaspor'da görev almıştı. Deneyimli teknik adam o zaman TFF 1.Lig'de mücadele eden Antalyaspor ile 9 maça çıkmıştı. Hikmet Karaman 2017-18 sezonunda da Alanyaspor takımında görev almıştı.


Stjepan Tomas, Antalyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 06:27 
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