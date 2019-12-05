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Antalyaspor'da yönetimler ve bilanço ibra edildi

6 saat önce

Antalyaspor AŞ Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Antalyaspor'da yönetimler ve bilanço ibra edildi, System.String[]

Antalyaspor AŞ Olağan Mali Genel Kurulu gerçekleştirildi.


Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri Suphi Türel Kongre Salonu'nda düzenlenen toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başladı.

Divan kurulunun oluşturulmasıyla devam eden genel kurulda, Kamile Gülgün Yıldırım divan kurulu başkanlığına, Hakan İrban, Mehmet Çelik ve Cenk Soyer ise divan üyeliklerine seçildi.

Toplantıda, iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço, genel kurul üyeleriyle paylaşıldı.

Yönetimler ve bilanço ibra edildi

Genel kurulda yapılan oylamada, 1 Ocak 2018-31 Aralık 2018 tarihlerinde görev yapan yönetim kurulu, 1 Ocak 2019-31 Mayıs 2019'da görev yapan yönetim kurulu ile iki döneme ait faaliyet raporu, mali tablolar ve bilanço oy birliğiyle ibra edildi.


Öte yandan, istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine göreve gelen yönetim kurulu üyeleri de oy birliğiyle kabul edildi.

Antalyaspor AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Şafak Öztürk, genel kurulda yaptığı konuşmada, futbol takımındaki giderlerin azalması adına önemli hamleler gerçekleştirildiğini ifade etti.

Türk futbolunda gelirlerin iç açıcı olmadığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeni vergi yükümlülükleri de gelecek. Yeni döneme alışmamız ama bu sırada birlik olmamız lazım. Önemli olan birlik ve beraberlik. Ortak hedefimiz, Antalyaspor'umuzun iyi yerlere gelmesi. Bizler de bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 05:06 Kaynak: AA
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