Antalyaspor'dan 15 sporcu milli takıma seçildi

Antalyaspor
'dan milli takıma seçilen sporcular, 3-4 Ağustos'ta İstanbul Kartal
'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti.
Antalyaspor triatlon takımı bu sene Talya Bitkisel Ürünler ile birlikte başarı çıtasını günden güne yükseltiyor. Önce Alanya
, ardından Didim
ve geçtiğimiz pazar günü Eğirdir
yarışları ile Türkiye
Triatlon Federasyonu'nun şartlarını sağlayan sporcular milli takıma seçildi. Burhan Cömertoğlu, Oğuz Bodur, Mehmet Zahit Pişirici, Sabri Yiğit Üfler, Nuri Acar
, Necati Şevik, Cemil Yıldızhan, Cemal Şahin, Tamer Zeybek, Mustafa Çelik
, Ayhan Tama, Hediye Tama, Bahadır Tama, Saliha Yüksel Tama ve Pelin Pelis isimlerini milli takıma yazdırmayı başardı. Milli takıma seçilen sporcular, 3-4 Ağustos'ta İstanbul Kartal'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası'nda yarışma hakkı elde etti. - ANTALYA