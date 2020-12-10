Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru - Son Dakika

Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru

10.12.2020 13:18
Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru, System.String[]

Antalyaspor yüzme takımı, Antalya'da düzenlenen 10 yaş üstü ön eleme yüzme müsabakalarında 47 madalya alıp 4 yeni Türkiye rekoru kırdı.

Antalyaspor yüzme takımı, Antalya'da düzenlenen 10 yaş üstü ön eleme yüzme müsabakalarında 47 madalya alıp 4 yeni Türkiye rekoru kırdı.

Muratpaşa Belediyesi Süleyman Erol Yüzme Havuzu'nda düzenlenen 10 yaş üstü ön eleme müsabakalarına Antalyaspor Kulübü 41 sporcu ile katılım sağladı. 2 gün süren müsabakalarda Antalyaspor yüzme takımı 19 altın, 17 gümüş, 11 de bronz madalya ile organizasyonu tamamlayarak toplamda 47 madalya kazandı. Antalyaspor yüzme takımından Emir Batur Albayrak, 13 yaş erkekler 800 metre serbest stilde 08.31.39'luk derecesiyle, 400 metre serbest stilde de 04.07.39'luk derecesiyle, 1500 metre serbest stilde de 16.18.98'lik derecesi ile 3 Türkiye rekoru kırarak büyük başarı elde etti. Antalyaspor'dan Emre Sarp Zeytinoğlu da, 13 yaş erkekler 200 metre kelebek stilde 02.10.95'lik derecesiyle Türkiye rekoru kıran bir başka sporcu oldu.

"Biz Antalyasporuz"

Yüzme-Sutopu Şube Koordinatörü Murat Yılmaz; "Covid-19 sürecinde tüm olumsuzluklara rağmen inanılmaz özveriyle çalışan tüm sporcularımıza, cefakar antrenör ve velilerimize elde edilen bu başarılı sonuçlar için teşekkürlerimizi bir borç biliriz. Her zaman daha ileriyi ve iyiyi hedefleyerek çalışmaya ve mücadele etmeye devam edeceğiz. Çünkü biz Antalyasporuz" dedi.

"Hedef daha ileri"

Baş Antrenör Turgay Demircioğlu ise her sene Aralık ayında düzenlenen Türkiye Yüzme Final Müsabakaları'ndan sonra yeni ve daha iyi hedefler belirlediklerini ifade ederek, "Pandemi şartlarına rağmen elde ettiğimiz başarılar Antalyaspor yüzme ailesini çok sevindirdi. Hedeflerimizi çok ileri koyduk ve elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Tüm sporcularımızı ve cefakar velilerimizi kulübüm adına tebrik ediyorum" diye konuştu. - ANTALYA

Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru
Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru
Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru
Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru
Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru

Antalyaspor, Türkiye, Antalya, Yüzme, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan 4 Türkiye rekoru - Son Dakika Spor


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