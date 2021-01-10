Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti - Son Dakika

Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti

10.01.2021 15:57
Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe karşısından 1-0'lık skorla elde etti.

Süper Lig ekiplerinden FT Antalyaspor, bu sezon ilk deplasman galibiyetini Göztepe karşısından 1-0'lık skorla elde etti.

Süper Lig'de son iki haftada art arda aldığı galibiyetlerle 6 puan toplayan ve 24 puanla 9. sıraya kadar yükselen FT Antalyaspor'da yüzler gülüyor. Bu skorlarla sahasında aldığı farklı mağlubiyeti unutturan kırmızı-beyazlılarda seri galibiyetlerin devamı hedefleniyor. Öte yandan Antalyaspor, Süper Lig'in 18. haftasında deplasmanda İzmir temsilcisi Göztepe'yi Doğukan Sinik'in golüyle 1-0 mağlup etti. Bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Antalyaspor, 5 aylık deplasman galibiyeti hasretine de son verdi. Kırmızı-beyazlılar, dış sahadaki son galibiyetini 19 Temmuz 2020 tarihinde geçen sezonun 33. haftasında Ankaragücü karşısında 1-0'lık skorla almıştı. Antalyaspor, bu sezonun 6. galibiyetini dış sahada elde ederken, diğer karşılaşmalarda 6 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı.

Güney ekibi, 16 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da Trabzonspor'u konuk edecek. - ANTALYA

Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti
Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti
Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti
Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti
Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti

Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan 5 ay sonra gelen deplasman galibiyeti - Son Dakika Spor


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