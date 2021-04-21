Antalyaspor'dan 5 haftalık kötü gidiş

FT Antalyaspor, son haftalarda aldığı kötü sonuçlarla dikkat çekti. Kırmızı-beyazlılar, son 5 maçında 1 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı.

Antalyaspor, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'a 3-2 mağlup oldu. Son 5 maçında 1 galibiyet alan kırmızı-beyazlıların düşme hattı ile arasındaki puan farkı da 7'ye düştü. 42 puanla 12. sırada yer alan Antalyaspor, son 5 karşılaşmasında Ankaragücü'ne 1-0, DG Sivasspor'a 4-2, Çaykur Rizespor'a 3-2, Atakaş Hatayspor'a 3-2 kaybederken, Kayserispor'u deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu beş karşılaşmada Antalyaspor, 7 gol atıp, 12 gol yedi. Antalyaspor geride kalan 35 hatada, 9 galibiyet, 15 beraberlik 11 de yenilgi aldı. Güney ekibi 15 beraberlik ile ligde en azla berabere kalan takım konumundaki yerini koruyor.

Öte yandan kırmızı-beyazlılar cumartesi saat 20.30'da karşılaşacakları Galatasaray maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. - ANTALYA