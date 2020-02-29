Antalyaspor'dan anlamlı destek - Son Dakika
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Antalyaspor'dan anlamlı destek

6 saat önce

Antalyaspor, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

Antalyaspor'dan anlamlı destek, System.String[]

Antalyaspor, bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.


Antalyaspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Antalyasporumuzun Süper Lig'de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde 'Önce Vatan' diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" denildi. - ANTALYA

Antalyaspor, Fenerbahçe, Türkiye, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 06:21 Kaynak: İHA
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