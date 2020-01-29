Antalyaspor'dan Arda Turan açıklaması! - Son Dakika
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Antalyaspor'dan Arda Turan açıklaması!

6 saat önce

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor için bugün 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan iddiası ortaya atıldıArda Turan'a Antalyaspor'un talip olduğu yönündeki iddiaların doğru...

Antalyaspor'dan Arda Turan açıklaması!, System.String[]

Teknik Direktör Tamer Tuna'nın göreve gelmesiyle Jahovic, Sinan Gümüş, Veysel Sarı, Podolski gibi ünlü oyuncuları kadrosuna katan Antalyaspor için bugün 32 yaşındaki orta saha oyuncusu Arda Turan iddiası ortaya atıldı


Arda Turan'a Antalyaspor'un talip olduğu yönündeki iddiaların doğru olmadığını belirten Antalyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Murat Süğlün, orta saha transferi için çalışma içerisinde olduklarını ancak Arda Turan ile ilgili bir girişimde bulunmadıklarını söyledi.


Süğlün, "Şu anda orta sahaya transfer için bakıyoruz ama Arda Turan ile herhangi bir görüşmemiz olmadı" dedi.


Antalyaspor, Tamer Tuna, Arda Turan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 02:53 
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