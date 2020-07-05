Antalyaspor'dan Başakşehir'e fair-play tepkisi! - Son Dakika

Antalyaspor'dan Başakşehir'e fair-play tepkisi!

Maç sonu konuşan Jahovic ve Amilton, Lukas Podolski'nin sakatlandığı anlarda dışarı gönderilen topu Başakşehir'in kendilerine vermeyip gol attığını söyledi.

Maç sonu konuşan Jahovic ve Amilton, Lukas Podolski'nin sakatlandığı anlarda dışarı gönderilen topu Başakşehir'in kendilerine vermeyip gol attığını söyledi.

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Jahovic'in açıklaması şöyle:


"Podolski'nin sakatlığının akabinde golü yedik. Sormamız gereken soru şu. Türkiye Ligi'nde fair play yeterli şekilde uygulanabiliyor mu? Hakem hemen korneri oynatma isteğindeydi. Ciddi bir sakatlık olduğundan hakem değişimi sağlayabilirdi."


Amilton'un sözleri ise şu şekilde:


"11 maçlık serimiz vardı bunu sürdürmek isterdik. Çok formda geldik ama olmadı. Bugün iyi bir takıma karşı oynadık. Attıkları ilk golde bizim oyuncumuz Podolski saha dışındayken topun bizde kalması gerekiyor. Maalesef topu bize vermediler ve golü yedik. İkinci golü yedikten sonra da maç bitti. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Bu yenilmezlik serisi bir yerde sona erecekti. Artık bu maçı geride bırakmalıyız. Bu sıcak havaya nem de eklenince dayanılmaz bir hal oluyor. Belki de kariyerimdeki en çok terlediğim maçı oynadım."


Lukas Podolski, Başakşehir, Podolski, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.07.2020 00:17 

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan Başakşehir'e fair-play tepkisi! - Son Dakika Spor
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