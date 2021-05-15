Antalyaspor'dan bayram hediyesi - Son Dakika

Antalyaspor'dan bayram hediyesi

15.05.2021 12:04
Antalyaspor'dan bayram hediyesi, System.String[]

FTAntalyaspor yönetimi, bayramda görevlerinin başında olan emniyet ve sağlık personelleri ile çocukları unutmadı.

FT Antalyaspor yönetimi, bayramda görevlerinin başında olan emniyet ve sağlık personelleri ile çocukları unutmadı. Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik polisler, sağlık çalışanları ve kimsesiz çocukları ziyaret edip onlara Antalyaspor forması hediye etti.

Formalar yönetimden

FT Antalyaspor yönetiminin aldığı kararla tüm yöneticiler Antalyaspor Store'da bulunan 2020-2021 sezonu formalarının tamamına yakınını satın alarak bu formaları hediye etmeye başladı. Başkan Mustafa Yılmaz'ın önerisi ile alınan bu kararın ardından Taraftardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emrah Çelik kolları sıvadı ve alınan bu formaları Ramazan Bayramı'nda görev başında olan emniyet mensupları ile sağlık çalışanlarına verdi. Çelik aynı zamanda Çocuk Evleri'ni de ziyaret edip formaları çocuklara dağıtarak bayramlarını kutladı.

İlk ziyaret polisler ve çocuklara

Çelik ilk önce Antalya'da can ve mal güvenliğimizi sağlayan polis teşkilatının yanındaydı. Yollarda gece gündüz sağlık ve emniyetimiz için görev yapan polislere Antalyaspor forması hediye eden Çelik, ardından Antalya Çocuk Evleri'ni ziyaret etti. Burada çocuklarla buluşan Çelik, pandemi sonrası bir karşılaşmaya çocukları davet edip her birine birer Antalyaspor forması hediye ederek mutlu bayramlar dileklerini iletti. Çocuk Evleri Sitesi Müdürü Ali Özdemir ve çocuklar da bu özel günde kendilerini unutmayan Antalyaspor yönetimine teşekkür etti.

Sağlık çalışanları da unutulmadı

Yönetici Emrah Çelik'in bir sonraki durağı sağlık çalışanlarıydı. Önce Akdeniz Üniversitesi Hastanesi acil servis çalışanlarını ziyaret edip forma hediye eden Çelik, ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde sağlık çalışanlarının bayramını kutlayıp formalarını verdi. Atatürk Devlet Hastanesi'nde Covid-19 aşısı yapan ekibin de bayramını kutlayan Çelik, burada da hem sağlık çalışanlarına hem de güvenlik görevlilerine formalarını sundu. Son olarak Kepez Devlet Hastanesi acil servis çalışanlarına formalarını veren Emrah Çelik, Antalyaspor olarak bu küçük hediyelerle bayramda ailelerinden uzakta görev başında bulunanların yanında olmak istediklerini, tüm sağlık çalışanlarına minnettar olduklarını söyledi. - ANTALYA

Antalyaspor'dan bayram hediyesi
Antalyaspor'dan bayram hediyesi
Antalyaspor'dan bayram hediyesi
Antalyaspor'dan bayram hediyesi
Antalyaspor'dan bayram hediyesi
Antalyaspor'dan bayram hediyesi
Antalyaspor'dan bayram hediyesi

Ramazan Bayramı, Antalyaspor, Antalya, 112, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Antalyaspor'dan bayram hediyesi - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum Koronavirüse karşı verdiği savaşı kazanan Çin, hortum ve kasırgalara teslim oldu: 10 ölü, 367 yaralı Koronavirüse karşı verdiği savaşı kazanan Çin, hortum ve kasırgalara teslim oldu: 10 ölü, 367 yaralı WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi WhatsApp'ın verdiği süre doldu, peki hesaplar silinecek mi? Resmi açıklama geldi Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Suriye'den İsrail tarafına 3 roket atıldı Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Mide bulandıran olay! Takdir belgesi karşılığında kız öğrencilere cinsel istismarda bulundu Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı Alaattin Çakıcı, isim vermeden Sedat Peker'e tepki gösterdi: İnsan sapla samanı birbirinden ayırmalı

Son Dakika Haberleri
13:00 İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti
12:48 Aşı sevkiyatları planlandığı gibi giderse, 20 yaş üstü herkes Temmuz'da aşılanmış olacak
12:28 Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!
11:46 Muhalefet Partisi'nden Kanada Başbakanı Trudeau'ya çağrı: İsrail'e silah satışını durdurun
11:41 Koronavirüs tedavisinde kullanılan ilaç için uzmanlar uyarıyor: İlk semptomlar görüldüğünde kullanılmalı
11:37 Annesinin sevgilisini bıçaklayan 19 yaşındaki genç: Bana saldırdı, kendimi korudum
11:01 Delta Havayolları yeni işe alımlara koronavirüs aşı zorunluluğu getirdi!
10:40 Esnafın 17 Mayıs beklentisi: Kafalardaki soru işaretlerini giderin
10:36 Kripto Tosuncuk'la ilgili çember daraldı: Operasyonda geri sayım başladı
10:31 İçişleri Bakanlığı'ndan 'Şampiyonluk kutlama' genelgesi! Kutlamalarına izin verilmeyecek
İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti İsrail saldırmaya devam ediyor! Bölgeden gelen görüntüler tüyler ürpertti         
13:01
Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı! Patronu tarafından boğazına bıçak dayanarak cinsel saldırıya uğradı!         
12:28
Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe bu akşam nasıl şampiyon olur? İşte o ihtimaller         
11:46
İddianameden korkunç detaylar! İşkenceci koca, Melek İpek'i aldattığı Melike'ye de hayatı zindan etmiş İddianameden korkunç detaylar! İşkenceci koca, Melek İpek'i aldattığı Melike'ye de hayatı zindan etmiş         
11:14
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vaka sayılarındaki azalmanın aldığımız tedbirlerle alakası yok         
07:54
Davutoğlu'ndan kendisine Davutoğlu'ndan kendisine "hain" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Konuşmak için aracıya ihtiyacımız yok         
01:18
Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı Filistin: ABD'nin sessizliği katliamlara yol açtı         
21:50
ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor ABD'de Demokratlar arasındaki Filistin çatlağı büyüyor         
20:21
Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor Normalleşmenin detayları belli oldu: Akşam sokak kısıtlaması devam edecek, esnaf tedbirli açılıyor         
17:50
Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi Avcılar'da 23 kişilik ev partisini polis bastı, rekor ceza kesildi         
17:42
Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: Beşiktaş için canımı veririm         
17:39
ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı ABD'de sayısal loto 'talihlisi' 219 milyonluk bileti pantolonun cebinde unutarak yanlışlıkla yıkadı         
17:23
Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek Mucize Doktor dizisinden final kararı! 64'üncü bölümde ekranlara veda edecek         
17:19
Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim! Erdoğan'ın 'helalleşelim' çağrısına muhalefetten tek şart: Sandığa gidelim!         
17:12
Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor Hakan Çalhanoğlu ile Cristiano Ronaldo takım arkadaşı oluyor         
17:06
32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu 32 yaşındaki kadın, odasının kapısına asılı halde bulundu         
16:45
Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu Şampiyonlar Ligi finali Porto'ya verilince, İstanbul'a gelmek istemeyen İngilizler pişman oldu         
16:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2021 13:08:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalyaspor'dan bayram hediyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement