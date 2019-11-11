Son Dakika Haberleri: Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama
Son Dakika Spor Antalyaspor'dan 'Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı' iddialarına yalanlama

Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama

7 saat önce

özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür.

Antalyaspor'dan
özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.


- Korkmaz
Antalyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
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