Antalyaspor'dan "Bülent Korkmaz'la yollar ayrıldı" iddialarına yalanlama
7 saat önce
özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür.
Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 12:02 Kaynak: DHA
özel açıklamalarda bulunan Süğlün, Korkmaz'ın görevinin başında olduğunu söyleyerek, "Korkmaz, şu anda sözleşmeli teknik direktörümüzdür. Sözleşmesi devam ediyor ve görevinin başındadır. Yönetim kurulumuzun bu konuda herhangi bir kararı söz konusu değildir. 12 Kasım Salı günü yönetim kurulu toplantımız yapılacaktır. Bu toplantıda Antalyaspor
'un son haftalarda aldığı kötü sonuçlar değerlendirilecektir" ifadelerini kullandı.
- Korkmaz
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